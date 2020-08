Prova maiuscola di tutta l’Inter contro il Bayer Leverkusen. Tra i migliori, come spesso in stagione, Romelu Lukaku. Sottolinea il Corriere della Sera: “Antonio Conte può gioire non solo per il risultato, ma per la forza di una squadra cresciuta e aggrappata al totem Lukaku. Il belga è straripante, per le 31 reti segnate in stagione e per la capacità di trascinarsi dietro la squadra, infondere fiducia, essere un costante punto di riferimento“.