"L'Inter pianifica il lavoro per la prossima estate. O meglio, la possibile, se non probabile, sede della prossima tournée estiva, quando Inzaghi e i suoi ragazzi potrebbero, anzi dovrebbero, sbarcare in Cina per sostenere una o due amichevoli nella terra di Suning, sempre che l'azienda di Nanchino sia ancora al vertice del club nerazzurro. Ad oggi non esistono ancora certezze né sulle date esatte (individuato il periodo, la fine di luglio), né tantomeno la conferma della meta scelta, con la situazione ancora in via di definizione. Una volta sistemati i dettagli e certificati anche i giorni totali di permanenza in Cina verranno confermate le sedi logistiche di allenamenti e partite. Per ora la scelta sembrerebbe ricaduta su Chengdu, ma la possibilità che si aggiunga un'altra città - con conseguente seconda partita - è concreta, anche se tutto dipenderà dai programmi finali. L'Inter tornerebbe in Cina dopo l'International Champions Cup del 2019, quando affrontò la Juventus a Nanchino, prima di volare a Macao per la sfida con il PSG".