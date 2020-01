Inter, tramonta l’ipotesi Llorente: il Napoli lo toglie dal mercato, i motivi della scelta

Non sarà Fernando Llorente il vice Lukaku tanto invocato da Antonio Conte: l’attaccante spagnolo, richiesto dall’Inter in prestito all’interno dell’operazione Politano, resterà a Napoli. Tuttosport spiega i motivi della scelta:

“Inter e Napoli avevano già trovato una sorta di intesa per il trasferimento dell’ex Sassuolo sotto il Vesuvio, ma dopo aver chiesto l’inserimento di Fernando Llorente nell’operazione – prestito con diritto di riscatto -, è arrivato lo stop del Napoli. La società di De Laurentiis con Mertens non al top e il solo Milik come centravanti, ha preferito togliere Llorente dallo scambio, anche perché avrebbe dovuto trovare un sostituto in pochi giorni. Cosa non semplice, anche per gli eventuali costi dopo un gennaio importante sotto l’aspetto economico con Demme, Lobotka e ora Politano, per il quale il Napoli metterà sul piatto, fra prestito oneroso e obbligo di riscatto, 25 milioni.

Inoltre, potendo cambiare solo tre uomini nella lista Champions, è evidente che un nuovo attaccante avrebbe portato il numero degli acquisti di gennaio a quattro, creando subito un problema di scelte a Gattuso. Per tutti questi fattori, il Napoli ha optato per tenersi Llorente“.