SM – Lautaro, Inter tranquilla: resta con Scaloni e potrebbe giocare con l’Uruguay

Il tg di Italia1 conferma che l'argentino sta meglio del previsto: con il Paraguay non ha giocato per un affaticamento

Il giocatore nerazzurro al momento resta agli ordini di Scaloni e potrebbe già giocare nella gara contro l'Uruguay valida anche quella per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. L'affaticamento, sottolinea il tg di Italia1, è frutto di un momento particolarmente intenso nel quale il giocatore ha giocato quasi sempre tra Serie A, Nazionale e CL. Il giocatore è un punto di riferimento per l'Inter e manca solo la firma sul suo rinnovo di contratto: accordo trovato sulla base di sei mln fino al 2026.

Resta comunque a rischio la presenza di Lautaro con la Lazio, ma il problema è atteso a tutti i giocatori di Inzaghi partiti per il Sudamerica per rispondere alle convocazioni delle loro Nazionali. Se dovessero giocare tutte e tre le partite della pausa non tornerebbero in tempo per esserci contro la formazione di Sarri, sabato 16 ottobre alle 18.