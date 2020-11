Inter-Torino, la certezza è sempre Barella con la sua ‘posizione ibrida’. Conte lo chiama…

Tutto è pronto o quasi per Inter-Torino. Nella formazione nerazzurra ci sarà come sempre da titolare Barella. Nel 3-5-2 di Conte anche oggi il centrocampista giocherà in una ‘posizione ibrida’. Permetterà così al modulo di trasformarsi in un 3-4-1-2 con il trequartista di destra come lo chiama sempre il tecnico nerazzurro. Ci sarà l’italiano in mezzo al campo insieme a Vidal. E la certezza in avanti è sempre Lukaku con Sanchez favorito su Lautaro in vista della partita contro il Real Madrid.

(Fonte: SS24)