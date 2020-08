Inter, Trevisani: “Conte ha trovato la quadra. Il messaggio è per Skriniar, tante chance ma…”

Il clima attorno all’Inter è positivo. Concentrazione e la giusta leggerezza per stemperare la tensione prima della gara contro il Leverkusen. Il 3-5-2 della gara con il Getafe dovrebbe essere confermato. Dei nerazzurri ha parlato Riccardo Trevisani a Skysport: “La parte finale del campionato ha fatto trovare a Conte un certo tipo di quadratura, con gli stessi uomini sta dando diretto. E un messaggio lo ha mandato a Skriniar a cui ha dato tante possibilità e lui ha fatto diverse brutte partite. Ma nel calcio, come nella vita, chi sbaglia paga”.

“Lo scambio con Ndombele? Lui viene da due stagioni difficili. Serve poco a Mourinho e anche il difensore interista serve a poco in una difesa a tre come quella di Conte. Sembra uno scambio sensato. Il centrocampista francese con l’allenatore nerazzurro si esalterebbe, è un centrocampista di fatica prima che di qualità ed è anche adatto al nostro calcio. L’Inter non è facilmente migliorabile negli 11“, ha aggiunto. “In questa partita contro il Leverkusen potrebbe essere molto utile Eriksen. Perché i tedeschi non sono una squadra asfissiante e che va a ritmi infernali a livello di pressione. Me lo aspetto prima degli ultimi minuti il suo ingresso”.

(Fonte: SS24)