Inter, tridente a Sanremo. TS: “Due su tre saranno presenti a San Siro, uno no perché…”

Cresce l’attesa per Inter-Milan, un derby che vale più dei tre punti in palio. I nerazzurri vanno a caccia di un successo per agganciare la Juventus in testa alla classifica. L’edizione odierna di Tuttosport si concentra anche sugli ospiti attesi a San Siro:

“Stasera è probabile che sotto la giacca Amadeus si rimetta la maglia di Lukaku, ma quella vera da tifoso. Il conduttore del Festival di Sanremo, che anche con la fidanzata di Cristiano Ronaldo non ha perso occasione di ribadire la sua fede interista, concluse le fatiche all’Ariston e premiato il vincitore, raggiungerà Milano pronto a vivere dalle tribune della Scala del calcio il derby di Milano. Il conduttore, del resto, è un habitué del Meazza quando ci sono le grandi partite. Insieme a lui, sarà presente anche il conduttore del “L’altro festival”, Nicola Savino, che sarà seduto dalle parti dell’amico. Più scaramantico l’altro interista sul palco di Sanremo, Fiorello, che vedrà sì la partita, ma da casa sua a Roma. Niente San Siro per lui. A completare il tridente dei conduttori tv, sarà l’altro grande tifoso interista, Paolo Bonolis, pure lui abituato a non perdersi i grandi appuntamenti, oltre che la bellissima conduttrice Elenoire Casalegno, anche lei tifosissima nerazzurra. Annunciata la presenza anche del presidente della Rai, Marcello Foa e del viceministro Stefano Buffagni, grande tifoso interista”.

CT MA NON SOLO

Tuttosport, poi, cita altri ospiti attesi al Meazza: “In tribuna a osservare i giocatori non mancheranno il ct della Nazionale, Roberto Mancini, accompagnato dal capo delegazione, Gianluca Vialli. Oltre a loro, però, dovrebbero arrivare i colleghi Ronald Koeman, ct dell’Olanda e Age Hareide, ct della Danimarca. Particolarmente folta sarà anche la pattuglia dei grandi ex che torneranno nello stadio dove sono stati grandi protagonisti in campo. Ci saranno Esteban Cambiasso, Walter Samuel, Marco Materazzi, Riccardo Ferri, Nicola Berti, Evaristo Beccalossi, Benny Carbone, Fabio Galante, David Suazo, ma anche Demetrio Albertini. Tra i dirigenti, si potrebbero vedere in tribuna il presidente del Cagliari, Giulini e l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Ma ci saranno anche i dj Merk and Kremont, gli influencer Andrea Damante, Marco Cartasegna e Ignazio Moser, gli Autogol, alcuni pallanuotisti del Settebello e il campione dei 10mila metri Yeman Crippa”.