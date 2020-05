Timeless2010, l’Inter celebra il Triplete: 4 T-shirt speciali e un video che ripercorre l’impresa

A 10 anni dalla conquista del Triplete, l’Inter commemora quella stagione trionfale con una grande iniziativa chiamata Timeless2010. Tante iniziative da parte del club nerazzurro, questo il comunicato relativo all’evento:

“Momenti senza tempo, incisi nella storia come parole sul metallo: questo il messaggio di #Timeless2010, la campagna dell’Inter, powered by Pirelli, che ripercorre il Triplete a dieci anni dalla sua conquista. L’iniziativa si svilupperà con prodotti e contenuti esclusivi, che verranno gradualmente svelati ai tifosi nerazzurri nel corso delle prossime settimane. La prima linea di capi limited edition a tema #Timeless2010 è disponibile da oggi sullo store ufficiale dell’Inter Realizzata in collaborazione con lo studio di design Outline Studio Milano, la collezione presenta una serie di capi in grado di coniugare gli elementi della campagna Timeless2010 con lo stile della Generation Z.

A questa prima linea seguiranno nelle prossime settimane altri esclusivi prodotti Timeless2010, dedicati ai tifosi e agli appassionati nerazzurri. Oltre ai prodotti, la campagna prevede anche una serie di contenuti, pubblicati sui diversi canali social nerazzurri. Al primo video hero, pubblicato oggi e disponibile al link https://youtu.be/WEzaEJGwaCQ, faranno infatti seguito una serie di altri contenuti che ripercorreranno la conquista della Coppa Italia, dello Scudetto e della UEFA Champions League nel maggio del 2010. Non mancheranno contributi inediti e sorprese per i tifosi”.

Il video della memorabile stagione del 2010: