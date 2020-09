Inter, triplo colpo in arrivo per Conte. E un rinforzo è già a disposizione del tecnico

Parte la stagione dell’Inter e Conte avrà presto forze nuove per i suoi obiettivi. Sono tre i giocatori prossimi a vestire la maglia nerazzurra.

“Adesso più che mai le ore sono veramente decisive. Oggi Arturo Vidal definirà con il Barcellona l’entità della buonuscita che si attende dai catalani che lo hanno messo alla porta nonostante siano a lui legati da un altro anno di contratto. Poi a partire da domani ogni momento è buono per il suo sbarco a Milano. Conte lo aspetta, visto che la nuova stagione sta per iniziare. Questa mattina sono previsti i tamponi, da domani gli allenamenti alla Pinetina.

La rosa a meno di due settimane dall’inizio del campionato prende forma: è atteso in giornata lo sbarco di Kolarov che verosimilmente domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. L’altra pedina già inserita da Marotta è Matteo Darmian, in arrivo dal Parma dopo i vecchi accordi stretti con gli emiliani ai tempi del suo passaggio al Manchester United. Nainggolan, per il quale l’Inter per ora esclude cessioni in prestito, torna alle dipendenze di Conte”, scrive il Corriere della Sera.