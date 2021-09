Inter, occhio all’effetto Real Madrid: “Triplo rischio per l’undici di Inzaghi”

Il Corriere della Sera torna sul ko della formazione nerazzurra di Inzaghi contro i Blancos in Champions League

Come può incidere il ko contro il Real Madrid? Il Corriere della Sera torna sulla sconfitta dell’Inter nel match d’esordio di Champions League contro i Blancos e sottolinea tre aspetti in particolare: “Il passaggio offerto dal calendario non è semplice, dopo la frenata i nerazzurri cercano il rilancio in campionato. La sconfitta in Champions non pregiudica la qualificazione, ma rischia di avere un impatto sul morale, le certezze e il gioco della squadra”, si legge.