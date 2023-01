Inter, troppa incostanza: cammino non accettabile, evidenti i limiti mentali

Un difetto evidenziato da Tuttosport: "Notti da "all star" e giornate "flop". La stagione dell'Inter si può sintetizzare così. È innegabile che i nerazzurri abbiano meritato il passaggio del turno agli ottavi in Champions League con due prove eccellenti contro il Barcellona, così come non si può discutere molto sui recenti successi contro Napoli e Milan (non mesi fa...). Ma c'è anche il rovescio della medaglia e questo girone di andata chiuso a 37 punti con ben sei sconfitte in 19 gare, è un cammino non accettabile, soprattutto pensando alle prestazioni del 2023 con Monza ed Empoli arrivate proprio dopo le prove con Napoli in campionato e Milan in Supercoppa.