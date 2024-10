Un’altra vittoria, un altro 3-2 dopo quello di sabato scorso contro l’Udinese: l’Inter conquista l’intera posta in palio, ma ancora una volta sono emerse disattenzioni in fase difensiva che stonano con i ricordi della...

Un'altra vittoria, un altro 3-2 dopo quello di sabato scorso contro l'Udinese: l'Inter conquista l'intera posta in palio , ma ancora una volta sono emerse disattenzioni in fase difensiva che stonano con i ricordi della scorsa stagione, quando la formazione di Inzaghi poggiò le proprie fortune soprattutto sulla solidità del proprio reparto arretrato.

Tuttosport mostra i dati di questa prima parte di campionato: "Inzaghi voleva un approccio importante come con Udinese e Stella Rossa e l'ha avuto, anche se il gol sblocca partita è arrivato solamente al 25' quando il Torino era già in inferiorità numerica. Inzaghi voleva vincere per rispondere al Napoli, in attesa della gare di oggi di Juventus e Milan, e tenersi così in scia della squadra di Antonio Conte: 16 punti gli azzurri, 14 i campioni d'Italia. Inzaghi voleva però anche un'attenzione difensiva diversa, simile a quella che l'Inter ha tenuto in Champions dove ha mantenuto inviolata la porta di Sommer nei match contro Manchester City e ancora Stella Rossa.