CdS – I numeri lo dimostrano: l’Inter ha trovato la sua ossatura. Ma a Conte non basta

Nelle ultime partite di campionato, l’Inter sembra aver trovato la sua ossatura principale. Antonio Conte, infatti, ha più volte confermato gli stessi uomini, dando stabilità e certezze alla squadra. Un passo avanti importante, ma che, secondo l’allenatore nerazzurro, non è abbastanza per puntare allo scudetto:

“Poi è anche vero che certi elementi stanno fuori non perché non stiano bene, ma per una scelta precisa. Tanto che Conte ha sostanzialmente ha ammesso di fare necessità virtù: «Rotazioni ridotte ultimamente? Dipende dagli infortuni, ma anche dalla necessità di dare stabilità e un’ossatura». L’Inter l’ha trovata. Se non lo dimostra il gioco, lo certificano i numeri. Tuttavia, per Conte, non è sufficiente per alzare l’asticella fino allo scudetto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)