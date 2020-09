Inter, possibile turnover contro il Benevento: tre titolarissimi si siederanno in panchina

L’Inter di Antonio Conte, dopo aver battuto la Fiorentina nella prima uscita stagionale, si prepara per il recupero della gara contro il Benevento. Il tecnico nerazzurro potrebbe optare per qualche cambio rispetto all’undici sceso in campo sabato sera. Secondo il Corriere dello Sport tre titolarissimi come Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni potrebbero partire dalla panchina:

“Antonio Conte sta pensando a qualche cambio rispetto alla formazione che ha battuto la Fiorentina. […] Lukaku sabato ha rimediato una botta, ma ieri ha lavorato sul campo, anche se ha evitato di forzare (come altri compagni). Il belga, subito in gol all’esordio, non vuole perdersi la sfida contro il Benevento e nello scacchiere di Conte è considerato troppo importante. Al momento è assai probabile che Big Rom venga confermato titolare e che a cedere il posto a un Sanchez in grande spolvero, sia Lautaro Martinez, destinato a essere poi nell’undici di partenza all’Olimpico. A gara in corso, poi, ci sarà magari l’esordio di Pinamonti. A centrocampo attenzione alle condizioni di Barella: a lui Conte proprio non vorrebbe rinunciare, ma ieri il centrocampista ex Cagliari era sofferente per una botta rimediata a un piede contro i viola. Se offrirà garanzie, potrebbe non riposare, altrimenti spazio a Gagliardini. […] In difesa, infine, turno di riposo per Bastoni“.