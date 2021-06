Ts – Inter, tutto su Emerson: ecco fino a dove si spingerebbe il club. Occhio al piano B

Rinforzare la fascia sinistra è una delle priorità del club nerazzurro. Pronto l'affondo per riportare in Italia Emerson

Da ormai due stagioni Emerson Palmieri viene accostato all'Inter. Il giocatore era una delle richieste di Antonio Conte, ma il club nerazzurro si era scontrato con le richieste ritenute eccessive da parte del Chelsea. Adesso però l'Inter è pronta a portare fino in fondo la trattativa. Come riporta Tuttosport, il Chelsea non è intenzionato però a fare grossi sconti e parte da una valutazione di 20 milioni. "Molti per l’Inter che però fino a 15, bonus compresi, potrebbe spingersi, soprattutto se riuscirà a incassare 80 milioni (70 più bonus) per Hakimi, oltre a piazzare quei giocatori fuori dal progetto come Joao Mari o Nainggolan e Dalbert" .