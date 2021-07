Inter, tutto in mano a Bellerin e all’agente: scelta fatta, pressing sull’Arsenal

Possibili novità in arrivo sul fronte Bellerin: l’esterno spagnolo ha accettato la proposta dell’Inter e spinge per trasferirsi quanto prima a Milano, ma c’è da trovare un’intesa con l’Arsenal. A tal proposito,...

Possibili novità in arrivo sul fronte Bellerin: l'esterno spagnolo ha accettato la proposta dell'Inter e spinge per trasferirsi quanto prima a Milano, ma c'è da trovare un'intesa con l'Arsenal. A tal proposito, secondo il Corriere dello Sport, l'entourage del giocatore è pronto a volare alla volta di Londra: "In attesa di Nandez, l'Inter non accantona Bellerin. O meglio è lo spagnolo che non vuole rinunciare al trasferimento in nerazzurro. Così, in questo senso, il prossimo week-end potrebbe restituire un impulso alla trattativa. I rappresentanti del terzino, infatti, domani voleranno a Londra e nelle ore successive avranno una riunione con i Gunners. La richiesta di una cessione, da parte del giocatore, è già stata avanzata, senza che, peraltro, sia stata respinta. Solo che il club inglese non accetta la formula proposta dall'Inter, vale a dire prestito con diritto di riscatto. [...] L'Inter ha lasciato tutto in mano a Bellerin e al suo entourage".