Darmian a Inter TV: “Immagini mano di Rabiot? Si commentano da sole, io ho alzato…”

Arriva come una doccia fredda la nona sconfitta in campionato per i nerazzurri contro la Juventus . Il commento di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "Il Var su Rabiot? Evidente che non devo commentare niente, si commentano da sole le immagini. E' un episodio che ha condizionato la partita. Sicuramente anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Potevamo fare meglio. Torniamo a casa con una sconfitta, dovremo lavorare e farci trovare pronti. Appena ha fatto gol Kostic ho alzato subito la mano perché mi sembrava l'avesse presa di mano, ma non ne avevo la certezza. Io ci ho provato".

"Cosa è mancato? E' stata una partita non bellissima sotto l'aspetto tecnico. Più una lotta sulle seconde palle e purtroppo non siamo riusciti quantomeno a pareggiare. Sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto visto come sono andate le cose stasera. Nazionale? Sono molto contento per la convocazione, mi ripaga per gli sforsi e per l'impegno che ci metto sempre in settimana e nelle partite. Motivo di orgoglio tornare e vestire la maglia azzurra, che è sempre un sogno per chi gioca ad alti livelli", ha concluso Darmian ai microfoni di Inter TV.