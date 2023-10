Thuram a Inter TV: “Incredibile San Siro, i tifosi ci hanno spinto. Sul gol non ho sentito…”

I nerazzurri portano a casa una vittoria fondamentale in Champions League. Segni particolari? Secondo tempo pazzesco, giocato a ritmi altissimi e ricco di occasioni. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Marcus Thuram: "San Siro? Incredibile con i tifosi che ci hanno spinto per 90 minuti. I complimenti di Cruz per me? Gran giocatore, ce l'ho alla playstation, fa sempre piacere da una leggenda così".