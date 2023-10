Andreolli a ITV: “Inter-Roma, nessuna sorpresa in campo. Io esigente con Barella perché…”

L'analisi di Inter-Roma

"È venuta fuori la grande esperienza di questa Inter. Lo abbiamo ripetuto spesso. Aver chiuso l'anno scorso con la finale di Champions in quella maniera lì ha lasciato grande consapevolezza nella testa di questo gruppo. Non dimentichiamo che questo girone di Champions League è un girone complicato. Tutte le squadre in Europa giocano in maniera aperta e l'Inter riesce sempre a fare la prestazione giusta e concreta. La Roma ha ritrovato vittorie e gol, anche solidità. Quando ha l'occasione di attaccare gli spazi ha le qualità per farlo. Bisognerà essere bravi a fare una partita concentrata e limitarli davanti. L'Inter ha continuato a mettere in campo qualità, riuscendo ad essere sempre propositiva e segnando tanto. Sta trovando grandi percentuali dal punto di vista realizzativo. Il dato sul quale bisognava lavorare rispetto all'anno scorso era quello dei gol subiti. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le formazioni di Inter e Roma. L'Inter è con i suoi titolarissimi, la Roma fa qualche rotazione in più visto che ha giocato giovedì. Barella è cresciuto tanto, è sempre più decisivo. Io con lui sono molto esigente. Avendolo visto conosco le sue qualità tecniche e voglio che continui a crescere da quel punto di vista e che riesca ad essere sempre più decisivo nell'area di rigore", ha concluso Andreolli a Inter TV.