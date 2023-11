Andreolli a Inter TV: “Dispiace dover rinunciare a Pavard. Questa è una squadra che ha…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida di Champions League in programma tra Salisburgo e Inter : "Una gara difficile, una trasferta impegnativa in un ambiente caldo nonostante le temperature. Servirà una prova di grande maturità e di grande esperienza. Come abbiamo visto a Bergamo. Bisogna dare continuità a tutti gli obiettivi stagionali. Dovesse arrivare una vittoria sarebbe un primo traguardo importante, un primo passo importante vista la difficoltà del girone. Darmian entra da subito nei momenti delicati della gara, è una delle certezze di questa Inter. Inzaghi sa di poter contare su di lui. Tutti riescono a dare il loro contributo e nei momenti cruciali della gara riescono a dare il loro apporto. Dispiace dover rinunciare a un giocatore importante come Pavard. Chi è chiamato in causa riesce a dare il proprio contributo. Questo è fondamentale per una squadra come l'Inter. Gioco verticale? È una delle qualità che ha l'Inter. Questa è una squadra che riesce a sfruttare al massimo le occasioni. Contro l'Inter devi fare la gara perfetta, devi essere preciso e puntuale. Questa è una squadra che quando vede spazi davanti a sé ha uomini di gamba e di qualità nell'aggredirli, quando decide di accelerare lo fa e lo fa molto bene. Oggi sarà determinante. L'Inter in trasferta non ha mai sbagliato approccio nelle partite".

"L'Inter ha sofferto anche all'andata, il Salisburgo è giovane e ha forza fisica e qualità. Il Salisburgo si gioca tanto questa sera. Anche di quello che può essere il futuro in Champions. Troviamo una squadra che ha tanto entusiasmo e che domina da anni il campionato austriaco. L'Inter non ha mai perso la voglia di far male all'avversario. L'Inter dovrà rimanere corta come lo è stata nelle ultime gare. Ha trovato grande equilibrio e compattezza. Giocare in 30-35 metri ti permette di difendere meglio e di accorciare sempre bene sugli avversari. Sarà importante questo, soprattutto quando si gioca contro squadre di questo tipo. L'Importante è uscire con i tempi giusti con i centrali. Le rotazioni sono molto importanti. Inzaghi ha giocatori con caratteristiche diverse, da sfruttare in ogni momento della gara. Tutti riescono a dare il loro contributo. C'è armonia nello spogliatoio. Sanchez e Thuram si sposano molto bene insieme. Sanchez può trovare la giocata in qualsiasi momento e ha le qualità per mandare in porta i propri compagni. Risparmiare Lautaro? Ogni tanto ha bisogno di qualche turno di riposo, è un momento delicato della stagione. Un allenatore deve anche valutare i tanti impegni. Aver ritrovato tutti e quattro gli attaccanti gli dà la possibilità di fare delle scelte e far rifiatare i giocatori", ha commentato Andreolli negli studi di Inter TV.