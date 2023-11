Darmian a Inter TV: “Calha mi ha messo una palla bellissima. All’Inter c’è una concorrenza…”

Vittoria fondamentale per l'Inter di Inzaghi che torna a Milano con tre punti pesantissimi. Matteo Darmian ha commentato la prestazione del gruppo ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che era una partita molto complicata, loro sono una grande squadra e venire qui non è semplice, tutte le squadre faranno fatica a portare via punti da qui. Oggi ci siamo riusciti. Calha mi ha messo una palla bellissima, ho cercato di arrivare il prima possibile perché sapevo che poteva essere buona. Abbiamo sofferto un po' ma abbiamo portato a casa i tre punti".

"Non era facile perché abbiamo preso il 2-1 ma siamo sempre stati tranquilli. Sapevamo che dovevamo soffrire ma l'abbiamo fatto tutti insieme. Ci siamo dati una grossa mano. Questo è molto importante perché è così che si portano a casa i punti. Mi diverto e cerco di dare sempre una mano alla squadra: è quello che cerco di fare quotidianamente, cercando di migliorarmi giorno dopo giorno. Mi fa piacere giocare, normale ci sia tanta concorrenza in un club come l'Inter. Credo che sia una concorrenza sana che ci spinge sempre a dare il massimo. L'anno scorso abbiamo commesso tanti errori, perso molte partite anche immeritatamente. Sapevamo che quest'anno non ce lo potevamo permettere. Lo stiamo dimostrando e siamo sulla strada giusta. Dobbiamo continuare così", ha concluso Darmian.