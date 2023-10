Lautaro a Inter TV: “Meritavamo più gol, era importantissimo vincere. Grazie ai tifosi per…”

L'Inter batte il Benfica e sfodera una prestazione spettacolare. I nerazzurri segnano un solo gol, ma creano innumerevoli occasioni. Lautaro Martinez ha analizzato la partita ai microfoni di Inter TV: "Io Mvp? L'importante è che abbiamo vinto. Abbiamo avuto tante occasioni da gol, non ho segnato, hanno segnato altri compagni. Meritavamo più gol".

"Abbiamo giocato il primo tempo in fase di attesa, poi ci siamo alzati e abbiamo recuperato tanti palloni. Abbiamo creato tanto e meritavamo più gol. Era importantissimo vincere. La seconda gara indirizza tante cose, era importante vincere nella nostra casa con la nostra gente e i nostri tifosi. Nel primo tempo non bene. I tifosi sono il giocatore in più. Li ringraziamo sempre perché ci danno una spinta e una mano incredibile", ha concluso il Capitano.