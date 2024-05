L'Inter non va oltre il pareggio contro la Lazio e si prepara alla festa a San Siro. Ecco come Hakan Calhanoglu ha commentato la partita e questo finale di stagione: "Emozioni difficilmente spiegabili. Vedere così i nostri tifosi che si divertono con noi insieme, è bellissimo. Aspettavo questo scudetto. Sono contento perché ho il numero 20 e ora abbiamo il ventesimo scudetto".

"Momento più bello della stagione? Contro il Milan in trasferta, è stata una cosa che credo che Dio mi abbia regalato. Il primo obiettivo quando abbiamo incominciato è stato vincere lo scudetto. Mentalmente eravamo già pronti, abbiamo lavorato con tanto sacrificio ma sempre con positività. Un gruppo meraviglioso, compagni incredibili, sempre come una famiglia. Quelli che ci hanno seguito prima e dopo la partita lo hanno visto, non mancava mai il sorriso. Questo non è mai mancato", ha dichiarato Calhanoglu a Inter TV.