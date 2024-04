Giornata di festa a Milano per l'Inter che ha conquistato scudetto e seconda stella. I nerazzurri di Inzaghi hanno battuto anche il Torino e si stanno godendo le meritate celebrazioni. Queste le parole di Antonello a Inter TV, direttamente da piazza Duomo: "Emozione unica. Stasera è la festa del popolo interista. Una cosa incredibile e inimmaginabile. Sapevamo che il calore era tanto, ma quello che stiamo vedendo è una cosa unica. Ripaga di tutto il lavoro fatto da tutte le componenti di questa Inter. Una cosa unica, che rimarrà nella memoria per sempre. All'Inter lavorano più di duecento persone, anche dietro le quinte e questo è il momento giusto per ringraziarli. Speriamo che gioiscano anche loro della festa del popolo interista. Guardate la festa in piazza Duomo. La forza di questa società è stata quella di avere obiettivi e compiti chiari. Con l'unico obiettivo di portare i ragazzi al successo sportivo. Ha contribuito anche l'area corporate, c'è una grande armonia sia in campo che fuori dal campo".