Dimarco a Inter TV: “Abbraccio ad Asllani? Ecco perché. Juve forte? Dobbiamo pensare…”

È un'Inter strepitosa quella che stende l'Udinese a San Siro. Giocate pregevoli, controllo e gestione: i nerazzurri non sono solo bravi ma anche belli. Federico Dimarco ha commentato la prestazione e il risultato ai microfoni di Inter TV: "L'abbraccio ad Asllani? In settimana mi aveva detto che avrei segnato come tante altre persone. Sono contento. Contento per la squadra, abbiamo la giusta mentalità. Stiamo giocando bene. Giocando bene arrivano anche i risultati".

"Io accostato a grandi giocatori dell'Inter? Neanche a me piace fare i paragoni. Parliamo di due mancini incredibili. Sono contento di essere accostato a loro. Ruolo da esterno antico? Interpreto un po' il ruolo a modo mio. Cerco di muovermi sempre anche stando largo, dando una linea di passaggio per un mio compagno. Cerco sempre di creare per i compagni. Juve forte? È una squadra forte come lo sono altre squadre come il Milan, il Napoli e la Roma. Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi senza guardare gli altri", ha concluso Dimarco a Inter TV.