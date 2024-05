Matteo Darmian ha commentato ai microfoni di Inter TV la gioia per lo scudetto: "È sempre bello celebrare una vittoria davanti a questo pubblico fantastico che ci ha dimostrato quanto ci vuole bene. Alla base c'è la coesione di tutti noi, il mister, lo staff. Ci troviamo veramente bene con tutti, tra di noi. Quello che proviamo in settimana cerchiamo di trasportarlo in campo, ci divertiamo con la giusta determinazione per migliorare. I risultati si sono visti".