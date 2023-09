Thuram a Inter TV: “Il rumore dei tifosi a San Siro è incredibile, facile giocare con…”

C'è grande gioia in casa Inter. E come potrebbe essere diversamente. I nerazzurri hanno stracciato il Milan e vinto il quinto derby consecutivo. Marcus Thuram, grande protagonista, ha parlato così ai microfoni di Inter TV: "Ho fatto gol al primo derby come Ronaldo, il mio idolo? Bello. Ogni gol a San Siro è speciale e il rumore dei tifosi incredibile. Lavoro per diventare ogni giorno più forte e spero di continuare così".