Onana a Inter TV: “Non c’è nessun vantaggio. Sto bene, sono tranquillo: ogni giocatore…”

La partita più agognata, l'attesa più lunga. Stasera i riflettori del calcio si accendono di nuovo sul campo di San Siro. André Onana ha parlato delle sue sensazioni ai microfoni di Inter TV: "Sto bene, sono tranquillo e sono concentrato. Conosciamo l'importanza della partita. Ogni giocatore si allena per giocare questo tipo di gara. Ci siamo allenati per questo".

"La chiave tattica della partita? Essere noi stessi, abbiamo giocato tante volte contro di loro. Abbiamo giocato a Riad, abbiamo fatto una bella gara. Ci siamo preparati molto bene. Risultato dell'andata? Non c'è nessun vantaggio. La partita è molto difficile, è molto importante per noi vincere questa partita. L'andata non conta", ha sancito saggiamente André Onana.