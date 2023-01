Dimarco a Inter TV: “Contenti di averla vinta, anzi stravinta. Il mio gol? Credo uno dei…”

"Il mio gol? Forse uno dei più importanti. Penso che non ci siano emozioni per descrivere questa sera. E' stata una serata veramente bella. Fare gol nel derby in Supercoppa è stata una cosa incredibile. Sapevamo che era una finale, una partita unica. Siamo scesi in campo con la testa giusta e l'abbiamo portata a casa", ha dichiarato Dimarco.