Inter-Empoli, Andreolli: “Gara delicata, non importa come si vince. In attacco…”

L'ex calciatore nerazzurro ha presenziato sulla tv nerazzurra e ha detto la sua rispetto alla sfida contro la formazione di Andreazzoli

Eva A. Provenzano

Opinionista negli studi di Inter Tv, l'ex nerazzurro, Marco Andreolli, ha parlato prima della gara contro l'Empoli delle aspettative rispetto alla partita. Sulla partita e sugli uomini di Inzaghi ha detto:

«Una partita delicata e non importa come si vince, qui e nelle ultime tre partite, bisogna fare i tre punti sempre e continuare a sperare. Sono momenti in cui si decide una stagione, l'Inter ha migliore esperienza dopo aver vinto un anno fa e l'ha messa sul campo quell'esperienza. Ma un anno fa non aveva combattuto punto a punto, è un'esperienza ancora diversa, se la sta giocando bene, speriamo di potersela giocare fino in fondo e fare questo ulteriore step di crescita».

-Viste varie opzioni d'attacco dell'Inter, questa volta c'è Correa: che soluzioni offre?

Il parco attaccanti è di assoluto livello, hanno tutti qualità diverse e che si sposano bene tra loro. Diversi hanno dovuto giocare insieme e tutti hanno completato bene le caratteristiche degli, altri. Per Inzaghi è un valore aggiunto, sempre trovata la via del gol e con grande qualità. Correa dà di più nel saltare l'uomo, lo spiraglio giusto al limite dell'area, la possibilità di sfruttare qualche spazio in più, un'arma differente per l'Inter.

-Immagini che Dzeko entri dalla panchina?

Ce lo possiamo aspettare, ha caratteristiche che tornano utili se non si sbloccasse il risultato. Caratteristiche fisiche che possono tornare buone anche su calcio da piazzato. Vediamo l'andamento della gara ma credo che ci sarà il suo ingresso nel secondo tempo per dare respiro ai due attaccanti titolari che dovranno fare un gran lavoro.

-Sanchez è più da guizzo improvviso...

Ha dimostrato di poter essere utile anche a gara in corso. Ha carisma e qualità che servono in partite dove serve imprevedibilità e già in alcune gare ha fatto gol importanti. Un'alternativa in panchina ma di grandissimo livello.

-Lautaro c'è sempre...

Si sta confermando nonostante in certi momenti sia stato criticato fin troppo e ingiustamente. Gli mancava il gol ma la media è rimasta in linea con gli altri campionati. Sicuramente un uomo che nelle gare decisive ha dato le risposte che tutti ci aspettiamo, ha dato conferme e in un finale di stagione così chiaro che poterlo schierare è un qualcosa in più da sfruttare al meglio. Poco prolifico? L'Inter è una squadra che attacca con tanti uomini e li porta in area avversaria, ha soluzioni diverse e non ha un solo finalizzatore quindi non è facile restare sugli stessi numeri.

-Affetto dei tifosi è tanto...

Può essere decisivo avere un sostegno così importante in un momento delicato, dove ti giochi tanto. Le energie in questi momenti vengono meno ma avere il sostegno dei tifosi che ti danno una mano in più è un fattore fondamentale. L'apporto di San Siro è qualcosa di unico.

-Brozovic continua a dare conferma su quanto possa essere decisivo...

Ha avuto una crescita continua. Fondamentale nella costruzione, nel dare equilibrio alla squadra e nel mettersi nella posizione giusta anche in difesa. Diventato determinante poi anche in zona gol. Se si spinge più avanti ogni tanto, con le qualità che ha può fare un altro passo in avanti e diventare un giocatore unico.

(Fonte: inter tv)