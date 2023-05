Lautaro a Inter TV: “Ho parlato ai miei compagni e loro mi hanno capito. L’Inter si merita…”

L'Inter festeggia la vittoria contro il Milan e stacca il biglietto per la finale di Champions League. Emozioni indescrivibili, raccontate da Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Tantissimo sacrificio, tantissimo lavoro, tantissima responsabilità. Sono molto felice per ciò che abbiamo raggiunto tutti insieme, uniti come in questi mesi. Durissimo il percorso con un calendario troppo stretto con squadre che ci fanno spendere tanto. Momento più bello? Difficile da trovare, già in settimana a Milano si viveva un'atmosfera bellissima. Ho parlato ai ragazzi nello spogliatoio prima della partita. C'è tanta storia lì fuori, gli ho detto e loro mi hanno capito".

"Siamo stati nettamente superiori al Milan nella prima partita, oggi avevano qualcosa da recuperare ma con l'atteggiamento giusto siamo arrivati in finale. Ci sono tante cose da migliorare ma sicuramente un po' di felicità ci sta. L'obiettivo mancava da tanto nell'Inter a questo grande club. Si merita più spesso queste serate. Un gol troppo importante per me e per la mia carriera. Sono molto felice per i tifosi, per questo club. Ci dobbiamo aspettare di recuperare le energie, pensare al campionato, arrivare tra le prime 4, giocare la finale a Roma e cercare di vincere un altro titolo. E preparare l'ultima partita. Il gol lo dedico a mio figlio che sta per arrivare. Spero che tutta la mia famiglia in Argentina sia felice come lo sono io", ha concluso il Toro.