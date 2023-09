Lautaro a Inter TV: “Thuram bravo a fare il lavoro sporco, facciamo i turni. Il derby…”

L'Inter si prende gli applausi di San Siro battendo la Fiorentina per 4-0. Le parole di Lautaro Martinez, autore di una doppietta, ai microfoni di Inter TV: "107 gol? Sono contento principalmente per la vittoria, per come ha giocato la squadra. Era importante oggi vincere, dopo la sosta dovremo recuperare e pensare a quello che ci aspetta. Io e Thuram ci siamo scambiati? Anche lui è capace di fare la prima punta e il lavoro sporco, facciamo dei turni. Ci troviamo così e va bene".