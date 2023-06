Handanovic a Inter TV: “Contento che l’Inter sia tornata dove merita. Ai tifosi dico che…”

Samir Handanovic ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro il Torino, ripercorrendo tutti i suoi anni all'Inter: "Dalle stelle alle stalle? Ho visto tanti momenti brutti all'inizio, poi le cose sono migliorate. Sono contento che l'Inter sia tornata dove merita di stare. Aspettiamo con ansia la partita di sabato, siamo contenti. Per la top ten delle presenze sono felice, non è da tutti. Si è fatta tanta strada. Scegliere una partita? Non lo so, magari te la dico la prossima volta. Ci devo pensare".

"Istanbul? Dobbiamo continuare a preparaci, sappiamo che abbiamo qualità e che siamo una squadra forte. Anche loro sono forti. Non bisogna cambiare niente anche emotivamente. Bisogna viverla per sapere. Cordaz? Con lui si scherza sempre, diciamo che è uno che tiene unito il gruppo anche in questi due anni. Non si è visto tanto sul campo ma ha fatto molto dentro e fuori lo spogliatoio. Un ragazzo positivo per noi. Siamo diventati subito amici. Sono contento che anche lui abbia giocato. Tifosi? Dico che daremo tutto e che li rendiamo fieri", ha concluso Samir a Inter TV.