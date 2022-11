Dimarco a Inter TV: “Accorciare su quelle davanti. Sappiamo tutti cosa significhi…”

L'Inter affronta la Juventus a Torino e cerca i tre punti per dare continuità al suo cammino. Le parole di Federico Dimarco ai microfoni di Inter TV: "Quella di stasera è una partita importante, come tutti i derby d'Italia sono partite a sé".

"Dobbiamo cercare di accorciare su quelle davanti. Come dovremo attaccare? Come facciamo tutte le partite, con equilibrio. Cosa significa per un interista giocare questa partita? Penso che sappiamo tutti cosa voglia dire giocare contro Juve e Milan, sono sensazioni che provi sempre in campo", ha concluso Federico Dimarco.