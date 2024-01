Lautaro a ITV: “Abbiamo sofferto ma mantenuto la calma. Molto felice per la gente dell’Inter”

L'Inter batte il Napoli con un gol di LautaroMartinez e si aggiudica la Supercoppa dopo una gara più sofferta di quanto ci si sarebbe aspettato. Queste le parole emozionate del Capitano ai microfoni di Inter TV: "Pesa abbastanza. Perché era molto importante per noi. Lo abbiamo detto nello spogliatoio, era un obiettivo della stagione. Dovevamo affrontare il Napoli che è un avversario di valore. Abbiamo capito che dovevamo giocare una partita diversa, ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa questa coppa. Tifosi? Sono molto orgoglioso, abbiamo fatto una grande finale. Quando loro sono rimasti in dieci poteva essere più facile, ma quando si chiudono è difficile. Sono riuscito a prendere la porta, per i tifosi e per i miei compagni. Vittoria meritata? Abbiamo sofferto tanto. Abbiamo mantenuto la tranquillità fino all'ultimo minuto e l'abbiamo portata a casa".