Inter TV: “Sul 2-0 Lukaku ha richiamato la squadra. E de Vrij all’85’ ha urlato…”

Una gara intelligente, quella giocata dall’Inter e portata a casa proprio contro la Juventus. Conte ha fatto i complimenti al suo gruppo per la prova di maturità. Fino al termine della gara i giocatori non hanno mai perso la concentrazione. E a questo proposito Inter TV racconta: “Sull’1-0 i giocatori e anche lo staff sapevano che la partita era ancora molto lunga. Sul 2-0 Lukaku ha richiamato la squadra e ha detto: “Ragazzi testa, testa”. De Vrij ha ribadito anche lui di continuare a lavorare da squadra. Quando mancavano pochissimi secondi al fischio finale, de Vrij ha nuovamente richiamato l’attenzione dei suoi, all’85’, e ha detto: “Ragazzi non è finita”.

(Inter TV)