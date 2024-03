Joao Miranda, grande ex di Inter e Atletico, ha parlato della sfida di Champions League ai microfoni di Inter TV: "Ho il cuore in mezzo. Mi aspetto una grande partita da entrambe le squadre. Godin ha detto che il pubblico dell'Atletico vale come un gol? L'atmosfera è molto carica. I tifosi dell'Atletico sanno che possono fare la differenza, ma l'Inter è una grande squadre ed è in un momento molto buono".