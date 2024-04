La notte più bella è questa. L'Inter vince lo scudetto in casa del Milan e può iniziare a festeggiare una stagione straordinaria. Queste le parole e le emozioni di Mkhitaryan: "Questo scudetto? Indimenticabile. Posso dire che abbiamo fatto la storia. Vincere lo scudetto in un derby. Oggi secondo me già prima della partita pensavamo di vincerla. E due mesi fa dicevamo che sarebbe stato bello vincere nel derby. E voilà, abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare".