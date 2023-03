Darmian a Inter TV: “C’era voglia di riscatto, doveroso fare una bella fase difensiva”

"La partita di stasera? L'abbiamo preparata bene, c'era voglia di riscatto. Oggi è stata una partita diversa rispetto a quella dell'andata. Abbiamo fatto gol e poi controllato. Poi abbiamo chiuso con il gol di Lauti. Bene così, penso sia una vittoria meritata. Sapevamo le caratteristiche del Lecce e abbiamo cercato di limitarle. Loro molto bravi nelle ripartenze, dovevamo stare attenti perché in altre partite avevamo perso palle sanguinose in uscita. Era doveroso fare una bella fase difensiva e sapevamo cosa fare in fase di possesso. La vittoria passava da questo aspetto. Segnale alle altre per la Champions? Vista la sconfitta erano doverosi questi tre punti. Li abbiamo portati a casa, guardiamo avanti in modo positivo. Da domani prepareremo la trasferta con lo Spezia", ha dichiarato Darmian a Inter TV.