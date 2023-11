Asllani a Inter TV: “Mi sento migliorato in tante cose. Trasferta complicata, i tifosi…”

L'Inter di Inzaghi si qualifica con due giornate di anticipo agli ottavi di Champions League. L'analisi di Asllani ai microfoni di Inter TV: "Quest'anno mi sento migliorato in tante cose ma è dovuto anche ai ragazzi che mi aiutano in allenamento. Stasera una grande vittoria. Era molto complicata questa trasferta".

"Dovevamo vincere così gli abbiamo chiuso tutte le porte. Loro sono una squadra giovane che corre, con un pubblico che spinge. Siamo stati bravi a gestire bene la partita. Tifosi? Li ringraziamo come sempre, senza di loro non so dove andremmo. Sono sempre fantastici", ha sottolineato Asllani a Inter TV.