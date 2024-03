L'Inter pareggia contro il Napoli di Calzona e conquista un punto comunque importante per il suo cammino. I nerazzurri hanno lasciato intravedere un po' di stanchezza nella prestazione di oggi. Ecco come l'ha commentata Federico Dimarco: "Abbiamo giocato contro una squadra forte. Ci siamo abbassati? Nel finale della partita ci sta che ci siano questi momenti nel match. Arriviamo dai tempi supplementari di Madrid, un po' di stanchezza può capitare. Peccato per il pareggio".