L'Inter conquista altri tre punti a Lecce nonostante i numerosi cambi. I nerazzurri di Inzaghi continuano a vincere. Carlos Augusto ha commentato la prestazione del gruppo a Inter TV: "Sono contento per Audero, mi ha aiutato tanto in questa partita. Voglio fare i complimenti a quelli che sono in panchina, oggi abbiamo dimostrato la forza del gruppo e approfittato delle occasioni".