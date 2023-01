Acerbi a Inter TV: “Pareggiarla sarebbe stata una beffa. Dobbiamo metterci in testa che…”

"Queste partite rischi anche di pareggiarle, sarebbe stata una beffa. Siamo l'Inter, dobbiamo mettercelo in testa. Dobbiamo vincere contro chiunque, l'atteggiamento è quello che fa la differenza per andare avanti in tutte le competizioni. Questa deve essere la base e il punto di partenza di una grande squadra. Quella palla mi è rimasta lì, un giocatore d'esperienza anche se ammonito deve essere attento a come entrare e cosa fare. Quando ho preso l'ammonizione ho pensato faccio il mio, aiuto i miei compagni anche se sono ammonito. Se sei concentrato è difficile che prendi la seconda ammonizione", ha dichiarato il difensore nerazzurro a Inter TV.