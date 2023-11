Bisseck a Inter TV: “Ringrazio il mister per la fiducia. Benfica sarà agguerrito ma noi…”

L'Inter si prepara ad affrontare il Benfica. I nerazzurri sono forti del matematico passaggio del turno e si possono permettere un ampio turnover. Bisseck ha parlato della sfida ai microfoni di Inter TV: "Quanto è importante per me giocare questi match così importanti? Queste sono le partite di più alto livello, è una grande opportunità. Penso di poterle giocare. Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato e per avermi fatto giocare".