Thuram a Inter TV: “Gol? È stato bellissimo, che emozione. Quando hai giocatori come…”

"Tifosi? Ringrazio per l'affetto e per la forza che ci danno anche fuori casa. E' incredibile, anche a Cagliari è stato così. Facile giocare con grandi giocatori: mi aiutano molto in allenamento, ci si ritrova in partita. Segnare di testa? Quando hai giocatori come Dimarco e Dumfries che mettono la palla, posso fare gol di testa", ha concluso Marcus.