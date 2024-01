Mkhitaryan a ITV: “Studiato gli errori contro il Verona. I miei compagni mi danno la forza”

Vittoria rotonda per l'Inter di Inzaghi che liquida la pratica Monza in scioltezza. La risposta dei nerazzurri è una risposta importante. Ecco come l'ha commentata Henrik Mkhitaryan a Inter TV: "Abbiamo studiato bene gli errori fatti contro il Verona per non ripeterli. Abbiamo fatto una grandissima gara, volevamo chiuderla il prima possibile ed è quello che è successo. Continuiamo il percorso dell'anno scorso, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Facciamo tutto il possibile per andare avanti e centrare gli obiettivi. Ci sono tante partite da giocare e noi proveremo a fare il massimo per vincerle".