Mkhitaryan a Inter TV: “Perdiamo i big match? É solo una statistica. Non è che entriamo…”

L'Inter cade in campionato e perde il big match contro la Juventus. L'analisi e il commento di Mkhitaryan ai microfoni di Inter TV: "Siamo stati anche meglio della Juve. Nel primo tempo abbiamo dimostrato di poter vincere 2-0, non abbiamo segnato sulle occasioni create. L'abbiamo pagata nel secondo tempo. C'è la possibilità di fare di più. Non è che entriamo in campo pensando che non abbiamo vinto i big match, questa è solo una statistica. Noi entriamo sempre in campo pensando di voler vincere".