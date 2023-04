Mkhitaryan a Inter TV: “Grazie a chi è entrato abbiamo vinto la partita. Mese tosto ma…”

Non è mai detta l'ultima parola con l'Inter in campo. I nerazzurri hanno rimontato il gol della Lazio portando a casa tre punti meritatissimi. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Mkhitaryan: "Già dal primo minuto abbiamo controllato la partita, potevamo segnare due- tre gol. Ma ne abbiamo preso uno. Non abbiamo mollato fino alla fine. Quelli che sono entrati hanno fatto la differenza, grazie a loro abbiamo vinto la partita. Vogliamo dare il massimo in questo mese, giocare come sappiamo giocare. Vincere ed essere nelle prime quattro. Ci aspetta un mese molto tosto, siamo pronti ad affrontare le partite che giocheremo. Speriamo che questa vittoria ci dia più fiducia".