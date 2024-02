Inzaghi chiama a rapporto, i giocatori rispondono. Tutti, ma proprio tutti. La formazione che vince a Lecce (senza titolari importanti) porta a casa tre punti importantissimi. Cambiano gli interpreti ma l'Inter ai suoi avversari fa sempre male. Molto male. Ecco le parole di Audero ai microfoni di Inter TV: "Partita viva fino all'ultimo, nella quale loro portavano un'aggressione alta. Siamo stati bravi nonostante un campo non perfetto che non ci permetteva di palleggiare. Siamo stati bravi quando siamo andati nella loro area. Gol di Frattesi? Contento, spesso proviamo quella giocata in allenamento. Sono ancora più felice se l'azione parte da me e finisce con un gol".

"Quest'anno per me è importante sotto tanti punti di vista. Ci si allena con compagni di livello superiore. Posso imparare e arricchire il mio bagaglio. Non è facile non trovare la continuità, per un portiere è ancora più importante. Una questione di spazi e letture. Non avercela è difficile ma uno deve farsi trovare pronto quando viene chiamato. Così sotto pressione con i piedi è un tema che affrontiamo, ci lavoriamo. Un qualcosa che viene provato in settimana. Non c'erano condizioni perfette a livello di manto erboso. Succede anche per il clima. Rischi calcolati, lettura e collaborazione con Carlos che mi ha protetto bene. C'è stata una buona comunicazione", ha concluso il portiere.