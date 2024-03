L'Inter perde a Madrid ai rigori contro l'Atletico del Cholo Simeone. Ecco come ha analizzato la prestazione del gruppo Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Non siamo stati la solita Inter, abbiamo subito un po' la partita. Hanno creato occasioni, sono stati pericolosi. Peccato aver preso gol due minuti dopo il gol. Nel secondo tempo meglio, siamo rimasti in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. C'è grande delusione per come è finita, purtroppo siamo andati ai rigori ed è andata male".